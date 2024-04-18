В четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил поддержку вступлению Палестины в качестве полноправного члена ООН, призвав членов Совета Безопасности проголосовать за соответствующий проект резолюции.

«Минимум, что мы сейчас можем и обязаны по всем моральным императивам сделать здесь и сейчас, — это удовлетворить просьбу Палестины пополнить ряды членов ООН», — заявил Небензя.

Глава российского представительства подчеркнул, что конечной целью должно стать создание «независимого, целостного, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», которое будет сосуществовать в мире с Израилем. Он также поделился убеждением в необходимости формирования коллективного дипломатического механизма, в котором важную роль должны играть арабские и исламские государства.

Тем временем в четверг министр иностранных дел Китая Ван И выразил озабоченность гуманитарной катастрофой в Газе и призвал к немедленному прекращению огня. На встрече с индонезийским коллегой Ретно Марсуди китайский дипломат подчеркнул необходимость создания механизма для обеспечения гуманитарных поставок в Газу. Он также поддержал предложение о полном членстве Палестины в ООН, предложив провести международную мирную конференцию.

Однако Соединенные Штаты, как ожидается, проголосуют против предложения, поскольку, по мнению представителя Госдепартамента Веданта Пателя, палестинское движение ХАМАС продолжает доминировать в секторе Газа.

Палестина, которая в настоящее время имеет статус постоянного наблюдателя в ООН, направила в апреле запрос на возобновление рассмотрения своей заявки на полноправное членство в организации. Вопрос о вступлении Палестины будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. При положительном голосовании в Совбезе вопрос вступления Палестины будет вынесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.