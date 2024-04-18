ПОЛИТИКА
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Сиднейский епископ публично простил напавшего на него с ножом
Ассирийский епископ Мар Мари Эмануил, на которого 15 апреля во время службы в церкви в Сиднее напал с ножом 16-летний подросток, обратился к нападавшему сказав, что простил его и любит как сына. Священник находится в больнице с ножевыми ранениями груди и головы. Нападавшего задержали на месте. Позже полиция арестовала еще одного человека по подозрению в причастности к нападению. #Австралия #ассириец #епископ #нападение #церковь #прощение
Сиднейский епископ публично простил напавшего на него с ножом / Others
18 апреля 2024 г.
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