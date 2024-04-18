БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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ИИ осушает воду в Китае
Дата-центры и ИИ усиливают давление на водные ресурсы Китая. Годовое потребление воды дата-центрами может достигнуть 3 млрд кубометров к 2030 году
ИИ осушает воду в Китае
Дата-центр / Фото: Reuters / Others
18 апреля 2024 г.

Растущее использование дата-центров и развитие искусственного интеллекта в Китае могут существенно увеличить спрос на водные ресурсы страны. Это следует из данных аналитического центра China Water Risk. В настоящее время дата-центры потребляют около 1,3 млрд кубометров воды в год, что сравнимо с потребностями 26 млн человек. Ожидается, что к 2030 году этот показатель утроится.

Для охлаждения оборудования дата-центры используют воду напрямую, дабы не допустить перегрева, и косвенно — через потребление электроэнергии, вырабатываемой на угольных электростанциях. «Наряду с огромной вычислительной мощностью ИИ-чатботы потребляют колоссальное количество воды для охлаждения», — говорится в отчете.

Исследование показало, что ИИ-модель GPT-3 потребляет до 500 миллилитров воды на каждые 10-50 ответов, что в двадцать раз больше, чем требуется Google для обработки поисковых запросов. На фоне бурного развития ИИ-технологий, особенно у китайских технологических гигантов, таких как Baidu, Tencent и Alibaba, это может привести к значительному увеличению потребления воды.

Си Ти Лоу из China Water Risk отметил, что «почти половина стоечных дата-центров в Китае расположена в регионах с дефицитом воды, которые по засушливости схожи с Ближним Востоком».

Директор China Water Risk Дебра Тан подчеркнула необходимость увеличения энерго- и водоэффективности. «Мы рекомендуем корпорациям и финансовому сектору оценить стремительно меняющиеся климатические и водные риски и выработать комплексные климатические стратегии для их преодоления», — сказала она.

Доклад подчеркивает, что для сектора ИКТ «время решать проблемы с водой настало прямо сейчас — мы должны взять их под контроль до взрыва ИИ». Тан также упомянула, что ИТ-гиганты Китая стремятся к «водно-нейтральному» или даже «водно-позитивному» статусу, аналогично своим коллегам в Силиконовой долине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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