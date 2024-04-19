Израиль осуществил ракетные удары по территории Ирана рано утром в пятницу. Об этом газете The New York Times рассказали два израильских и три иранских чиновника.

Это событие стало ответом на иранскую атаку на Израиль, произошедшую в воскресенье. По информации Fars News Agency, взрывы прогремели в центральном городе Исфахан в Иране, что подтверждается со стороны Reuters.

Ответный удар, как утверждают источники, был нанесен по военной авиабазе недалеко от города, при этом использовались, вероятно, малогабаритные беспилотники.

Иранские чиновники заявили NYT, что утром пятницы был нанесен удар по военной авиабазе недалеко от города Исфахан в центральной части Ирана. Масштабы и метод атаки не совсем ясны.

Первоначальная реакция как в Израиле, так и в Иране была сдержанной, при этом СМИ в обеих странах старались преуменьшить значение атаки, что, по мнению аналитиков, было попыткой снизить напряженность ситуации. Атаки были сдержанными и направлены на минимизацию ущерба, вероятно, чтобы не провоцировать дальнейшее нарастание напряженности.

Иранские чиновники подтвердили NYT, что атака была осуществлена небольшими беспилотниками, возможно запущенными из самого Ирана. По их словам, иранские радарные системы не зафиксировали вторжения неопознанных воздушных судов в иранское воздушное пространство.

Они сказали, что отдельная группа небольших беспилотников была сбита в районе Тебриза, примерно в 500 милях к северу от Исфахана.

Полуофициальное информационное агентство Ирана «Тасним», связанное с Революционной гвардией, опубликовало видео с подписью: «Ядерный объект в Исфахане находится в полной безопасности».

На кадрах иранского агентства видно, как человек проверяет время на своих часах возле Центра ядерных технологий в Исфахане. Затем камера приближается к группе военнослужащих, стоящих рядом с предметом, похожим на зенитную батарею.

Иранские государственные СМИ приводят высказывание генерала армии в провинции Исфахан, который подтвердил отсутствие каких-либо повреждений. «Громкий звук, который был слышен в Исфахане, вызван залпами противовоздушной обороны по подозрительным объектам. Ущерба нет», — сказал он.

На фоне ответной операции Израиля в Иране также были зафиксированы взрывы в Ираке и Сирии. Об этом рассказал высокопоставленный представитель военных США изданию NPR.

Израильские военные воздержались от комментариев по поводу инцидента. В то время как мировое сообщество, включая США и другие западные страны, призывает к Израиль не допустить широкомасштабный конфликт в регионе. Опасения возможной эскалации обостряются после серии нападений и ответных мер в последние дни.

Это напряжение в регионе усиливается на фоне продолжающегося военного противостояния между Израилем и группировками, поддерживаемыми Ираном, такими как «Хезболла» и хуситы, атакующие международные торговые суда в Красном море.

*** 08:37

Иранские источники сообщают, что Израиль осуществил ограниченное нападение на Иран.

По данным источников, атака была остановлена иранскими системами обороны.

Целью атаки стал город Исфахан, где расположен ядерный объект и военная база с иранскими самолетами F14. Иранские источники утверждают, что ни один из них не пострадал.

Иранское государственное издание Tasnim News сообщило, что ядерные объекты в провинции Исфахан «полностью защищены».

Данную информацию также подтверждают иранские СМИ.

«Противовоздушная оборона Ирана была задействована в небе нескольких провинций страны», — передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

По данным израильских источников США были заранее предупреждены об ударе по Ирану. Целью атаки было не нанесение ущерба, а демонстрация того, что Израиль способен достичь Ирана и нанести удар по его территории.

При атаке использовались бомбы с лазерным наведением (планирующие бомбы).

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