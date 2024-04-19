Австралия в пятницу призвала своих граждан покинуть Израиль, сославшись на «высокую угрозу военных действий и террористических атак». Аналогичное предупреждение было выпущено относительно палестинских территорий.

«Мы призываем австралийцев, находящихся как в Израиле, так и на оккупированных палестинских территориях, покинуть страну, если это возможно», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Ранее правительство Австралии уже рекомендовало гражданам по возможности избегать поездок в регион.

В пятницу Израиль осуществил удар по Ирану. По данным источников, атака была остановлена иранскими системами обороны. Целью атаки стал город Исфахан, где расположен ядерный объект и военная база с иранскими самолетами F14. Иранские источники утверждают, что ни один из них не пострадал.