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Австралия призывает покинуть Израиль
Власти Австралии советуют своим гражданам покинуть Израиль из-за угрозы эскалации военных действий
Австралия призывает покинуть Израиль
Власти Австралии советуют своим гражданам покинуть Израиль / Photo: Reuters
19 апреля 2024 г.

Австралия в пятницу призвала своих граждан покинуть Израиль, сославшись на «высокую угрозу военных действий и террористических атак». Аналогичное предупреждение было выпущено относительно палестинских территорий.

«Мы призываем австралийцев, находящихся как в Израиле, так и на оккупированных палестинских территориях, покинуть страну, если это возможно», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Ранее правительство Австралии уже рекомендовало гражданам по возможности избегать поездок в регион.

В пятницу Израиль осуществил удар по Ирану. По данным источников, атака была остановлена иранскими системами обороны. Целью атаки стал город Исфахан, где расположен ядерный объект и военная база с иранскими самолетами F14. Иранские источники утверждают, что ни один из них не пострадал.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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