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Россия лишилась бомбардировщика (видео)
В Ставропольском крае РФ потерпел крушение российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Россия лишилась бомбардировщика (видео)
Ту-22 / Photo: Reuters
19 апреля 2024 г.

В Ставропольском крае РФ произошло крушение дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. По информации Министерства обороны, инцидент случился после того, как самолет выполнил боевую задачу и возвращался на аэродром базирования. Причиной аварии названа техническая неисправность.

По информации от ведомства, трое членов экипажа смогли катапультироваться и были успешно эвакуированы. Продолжается поиск еще одного летчика.

Министерство обороны РФ заявило, что на борту самолета не было боеприпасов, а падение произошло в безлюдной местности. На месте крушения не зафиксировано никаких разрушений.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории Красногвардейского округа потерпел крушение российский самолет.

Ту-22 — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. По данным военных аналитиков, к началу 2024 года у российской армии на вооружении было 57 таких самолетов. Именно этот тип самолетов используется армией РФ для нанесения ракетных ударов по Украине.

17 апреля в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявили о поражении транспортного вертолета Ми-8 в российском городе Самара. По данным украинских военных, стоимость вертолета составляла от 10 до 15 млн долларов.

5 апреля беспилотные летательные аппараты ГУР осуществили атаку на российский аэродром в Ейске. В результате было повреждено семь самолетов российской армии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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