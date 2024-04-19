Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о частичном разрушении пятиэтажного жилого дома в центре Днепра из-за ракетного обстрела со стороны России. В результате удара возник пожар.

На данный момент заявлено о восьми погибших и 21 раненом. Под завалами могут находиться еще люди. Помимо жилого дома повреждения получил городской вокзал.

Кроме того, Россия атаковала и другие населенные пункты Днепропетровской области. В Павлограде было повреждено одно из предприятий. В Синельниково были зафиксированы погибшие и пострадавшие, включая детей. В результате атаки частично разрушены четыре частных дома, еще восемь получили повреждения.

Вечером 18 апреля Россия обстреляла Никополь, применяя артиллерию. Ночью под обстрел попала Марганецкая община, в результате чего были повреждены два частных дома.

Несколько снарядов были сбиты силами украинских ПВО. По информации главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, только за утро было предварительно сбито девять ракет и еще две ночью.

Россия ежедневно атакует территорию Украины ракетами и беспилотными летательными аппаратами. 17 апреля под ударом оказался Чернигов. В результате атаки погибли 18 человек, еще 78 получили ранения.

«К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной», — прокомментировал удар по Чернигову президент Украины Владимир Зеленский.