Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Тель-Авив предупредил Вашингтон еще накануне в четверг.Иранская пресса сообщила о громких взрывах в северо-западной части Исфахана рядом с военной базой, где расположены истребители. Из-за атаки Иран приостановил полеты в Исфахане, Тегеране и Ширазе, а также в аэропортах на западных границах страны. Израиль ударил по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные. #trtнарусском #иран #израиль #удар #атака #trtrussian