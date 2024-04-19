Государственное агентство по управлению государственным имуществом (ГАУГИ) Кыргызстана начало торги по объектам недвижимости, принадлежавшим убитому в октябре прошлого года криминальному авторитету Камчыбеку Кольбаеву и бывшему замглаве Таможенной службы Райымбеку Матраимову. Эти объекты были переданы в государственную собственность в рамках борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Подробное описание лотов доступно на официальном сайте ГАУГИ.

На торгах представлено 10 объектов недвижимости, расположенных в Бишкеке, Оше, Джалал-Абадской и Чуйской областях, общей стартовой стоимостью 556 309 300 сомов ($6,24 млн). Среди лотов имеются квартиры, земельные участки и коммерческая недвижимость.

Наиболее дорогими лотами являются курортно-рекреационная зона площадью 399 соток в Чолпон-Ате (стартовая стоимость $1,6 млн), помещения площадью 1400 квадратных метров в строящемся жилом комплексе в Оше (стартовая стоимость $1,68 млн), а также земельный участок под застройку площадью 53 сотки в Чуйской области (стартовая стоимость $1,03 млн).

Кроме того, в списке значатся несколько земельных участков, квартир и нежилых помещений.

Помимо этого, глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что проводится «чистка парламента» от коррупционеров.

«В парламент должны прийти люди с незапятнанной репутацией, преданные стране и народу, а не так, что одни коррупционеры, их братья и родственники. Вот от тех, кто пришел, мы очищаем. И дальше продолжится. Итоги видите: в парламенте пять-шесть депутатов ушли, большая часть — по собственному желанию, потому что вынуждаем их уйти по собственному желанию, показывая, что они неподходящие депутаты и были избраны неправильно. А тех, кто не уходит или же законы нарушили, привлекаем к ответственности. Вся эта работа проводится в рамках закона. Это делается ради будущего страны», — сказал Ташиев.

Ранее свои мандаты сдали несколько депутатов, которых подозревали в связях с Райымбеком Матраимовым.