В пятницу в Индии начались парламентские выборы, которые называют крупнейшими в мире — в голосовании примут участие свыше 1 млрд человек.

Оппозиция в этот раз объединилась в альянс из 20 партий, чтобы противостоять правящей партии Бхаратия Джаната (BJP). Оппозиционные силы говорят о необходимости спасти демократические институты от «диктаторского правления премьера Нарендры Моди».

Выборы будут проходить в семь этапов и завершатся только к 1 июня, а подсчет голосов — отдельное большое мероприятие — начнется 4 июня.

19 апреля стартует крупнейший из семи этапов, когда проголосуют 166 млн избирателей в 102 избирательных округах в 21 штате и территории, включая Тамилнад на юге, Аруначал-Прадеш на гималайской границе с Китаем и самый густонаселенный Уттар-Прадеш на севере.

Избиратели начали выстраиваться в очереди у избирательных участков задолго до их открытия в 7:00. Как передает агентство Reuters, голосование проходит в условиях повышенных мер безопасности.

Опросы показывают, что BJP легко получит большинство, хотя у избирателей есть серьезные опасения по поводу безработицы, инфляции и бедности в самой быстрорастущей экономике мира. В центре внимания находится вопрос о том, сможет ли BJP улучшить свои результаты 2019 года и насколько.

«В следующие пять лет мы выведем нашу страну в тройку ведущих экономик мира, начнем окончательную и решительную атаку на бедность, откроем новые пути роста, а также представим следующее поколение реформ и примем ряд решений и действий в интересах народа», — написал Моди в предвыборном манифесте BJP.

Тема кампании BJP — «Modi Ki Guarantee» или гарантия Моди выполнить обещания, данные избирателям. Такая тема подчеркивает необычный лидерский, президентский стиль в парламентской системе.

В случае победы Моди станет лишь вторым премьер-министром Индии, избранным три раза подряд. Первым был лидер страны, добившийся независимости, — Джавахарлал Неру.

Моди говорит, что его первые два срока были «закусками, а основное блюдо будет подано в третий срок». Плакаты BJP по всему городу и городу подчеркивают ряд достижений за два срока, включая историческую высадку индийской миссии на южном полюсе Луны и борьбу с коррупцией, чтобы привлечь избирателей.

Индуистский национализм также стал ключевой темой. Критики обвиняют Моди и BJP в дискриминации или преследовании 200 млн мусульманских меньшинств Индии в угоду своей жесткой индуистской базе. В стране продолжают вспыхивать волны насилия между индуистами и мусульманами.

Рахул Ганди, лидер главной оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс», заявил, что BJP всегда стремится отвлечь при помощи национализма внимание от основных проблем, таких как безработица и рост цен.