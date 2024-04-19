Как жители Оренбуржья строили насыпь в защиту от половодья

Жители поселка Перовский под Оренбургом с приходом большой воды решили не покидать свои дома, а построить дамбу своими руками. Отправив детей и пожилых людей в безопасную зону, около 200 человек за несколько дней соорудили земляную насыпь длиной 1440 метров. Благодаря ей до большей части поселка вода не добралась. #trtнарусском #оренбург #потоп #дамба #наводнение #россия #поселок #паводки #сильныедожди #trtнарусском