ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как жители Оренбуржья строили насыпь в защиту от половодья
Жители поселка Перовский под Оренбургом с приходом большой воды решили не покидать свои дома, а построить дамбу своими руками. Отправив детей и пожилых людей в безопасную зону, около 200 человек за несколько дней соорудили земляную насыпь длиной 1440 метров. Благодаря ей до большей части поселка вода не добралась. #trtнарусском #оренбург #потоп #дамба #наводнение #россия #поселок #паводки #сильныедожди #trtнарусском
иьитит / Others
19 апреля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us