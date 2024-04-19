Если США не окажут дополнительную военную поддержку, Украина может «проиграть» войну против России к концу года. С такой оценкой выступил директор Центрального разведуправления США (ЦРУ) Билл Бернс.

Это одно из самых резких предупреждений администрации президента Джо Байдена о ситуации в Украине на фоне дебатов в Конгрессе о том, одобрять ли давно отложенный пакет помощи Киеву.

Слова прозвучали на фоне предстоящего 20 апреля голосования в Палате представителей по законопроекту о помощи союзникам США в размере $94 млрд. Часть консервативно настроенных республиканцев выступила против финансирования Украины, предлагая сосредоточиться на защите американских границ от нелегальных мигрантов.

В марте глава ЦРУ предупредило, что если Конгресс не предпримет шаги по утверждению дополнительной поддержки, «Украина, вероятно, потеряет позиции и, возможно, значительные позиции в 2024 году». Теперь же оценка стала еще более пессимистичной: Бернс отмечает, что Киев может быть вынужден полностью капитулировать перед Москвой.

«С поддержкой, которая придет от военной помощи, как практической, так и психологической, я думаю, украинцы вполне способны продержаться до конца 2024 года», — отметил Бернс. «Без дополнительной помощи картина гораздо более мрачная. Существует реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить [президента РФ Владимира] Путина в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования», — констатировал глава спецслужбы.

Бернс не уточнил, что значит «проигрыш» Украины. Источники CNN считают, что даже без американской помощи Россия вряд ли захватит всю Украину. Однако Москва может захватить значительную территорию, включая Харьков и Одессу. После чего РФ может фактически заморозить линии фронта в условиях прекращения огня, подобного тому, что произошло после того, как Москва аннексировала украинскую территорию Крыма в 2014 году. Это все равно будет считаться «проигрышем» Украины, признает собеседник CNN.