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Нетаньяху ждет ареста
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался под угрозой выдачи международного ордера на его арест
Нетаньяху ждет ареста
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / Photo: Reuters
19 апреля 2024 г.

Тель-Авив обеспокоен тем, что Международный уголовный суд в Гааге может вскоре выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в связи преступлениями Израиля в Газе. Об этом сообщил в четверг канал 12 News.

Согласно сообщению, во вторник в офисе Нетаньяху состоялась экстренная встреча с участием министра стратегических дел Рона Дермера, министра юстиции Ярива Левина и министра иностранных дел Исраэля Каца.

По данным канала, было решено принять «срочные меры совместно с властями других стран», чтобы предотвратить аресты израильтян за границей.

Палестина уже заявила о своем признании юрисдикции МУС в отношении преступлений, совершенных Израилем.

Тель-Авив в свою очередь отрицает юрисдикцию МУС в отношении войны в Палестине.

США также высказали решительные возражения против присоединения Палестины к МУС. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее выразил «серьезную обеспокоенность по поводу попыток МУС использовать свои полномочия против израильских чиновников».

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что МУС уже должен был выдать ордер на арест Нетаньяху «за военные преступления, совершенные против палестинцев в секторе Газа».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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