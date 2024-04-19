Йенс Столтенберг заявил, что союзники Киева оказывают Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную и финансовую поддержку, однако не будут отправлять военных. Людские ресурсы Киев должен обеспечить самостоятельно, подчеркнул генсек НАТО.

«Украине нужны люди и техника. Страны НАТО могут предоставить технику, оказывая больше поддержки, чем сейчас, как мы обсуждаем сегодня. Что касается людей, это задача Украины», — уточнил политик на встрече министров иностранных дел стран G7 на итальянском острове Капри.

Он отметил, что власти Украины в середине апреля приняли закон о мобилизации, который подразумевает призыв до 500 тыс. человек. Столтенберг выразил уверенность, что Киев примет необходимые меры для того, чтобы пополнить ряды ВСУ.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страны Запада могут отправить своих военных для защиты Украины. Его позицию раскритиковали США, Германия и Великобритания, которые опасаются, что отправка западных военных может привести к прямому столкновению НАТО с Россией.

Однако Макрона поддержали Канада, Чехия и страны Балтии. Столтенберг также подчеркнул, что Украина остро нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Хотя союзники по НАТО недавно взяли на себя «обнадеживающие» обязательства по военной поддержке, этого недостаточно, отметил политик.

«Крайне важно, чтобы союзники по НАТО продолжали и усиливали свою поддержку. Сегодня мы сосредоточимся на противовоздушной обороне. Существует острая и критическая потребность в дополнительных средствах ПВО», — уточнил Столтенберг. Поэтому, добавил генсек, союзникам по НАТО необходимо отправлять больше оружия Киеву, нежели стремиться выполнить целевые показатели по достижению целей НАТО — выделять не менее 2% ВВП на оборону.

«Если союзники столкнутся с выбором между выполнением целевых показателей НАТО и предоставлением дополнительной помощи Украине, моя позиция ясна: отправляйте больше в Украину», — заключил Столтенберг.