Нидерланды обратятся к «‎‎сомневающимся союзникам» по НАТО, чтобы убедить их продать системы ПВО Patriot для дальнейшей поставки Украине. Об этом 18 апреля заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, в последние дни Россия нарастила агрессивные воздушные атаки украинских городов, что подчеркивает растущую нехватку систем ПВО. Утром 17 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по жилым домам в Чернигове, погибли по меньшей мере 18 человек и 60 получили ранения.

Также с начала апреля РФ атакует энергосистему Украины, разрушив несколько тепловых электростанций, включая крупнейшую Трипольскую ТЭЦ, питавшую Киевскую область.

«Мы знаем, что многие страны имеют на вооружении большое количество систем Patriot, возможно, не желая поставлять их напрямую, — сказал Рютте на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. — Мы можем купить их у них, мы можем отправить их на Украину, у нас есть деньги. Это крайне важно».

Ранее 17 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал союзников активизировать усилия по снабжению Киева дополнительными системами ПВО. Столтенберг также сказал, что в ЕС находится около сотни батарей Patriot, но у НАТО в целом их «значительное количество». Генсек подчеркнул, что США, у которых больше всего комплексов ПВО, «несут глобальную ответственность‎»‎. Тем самым политик намекнул, что Вашингтон мог бы предоставить необходимые системы Киеву без необходимости сокращать европейскую обороноспособность.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украине нужно 25 комплексов Patriot, чтобы защитить всю страну от российских атак. Глава МИД Украины на встрече в честь 75-летия НАТО заявил, что Киеву достаточно будет на текущем этапе получить хотя бы семь комплексов ПВО для защиты крупнейших городов страны.