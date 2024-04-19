Google отстранила от работы около 30 сотрудников за протесты против сотрудничества с Израилем

В Google уволили 28 сотрудников за сидячую забастовку в знак протеста против сотрудничества с Израилем. Официальная причина увольнения — нарушение правил работы в офисах в Нью-Йорке и Саннивейле. На видеозаписи полицейские просят активистов добровольно выйти из зданий, иначе они будут задержаны. Когда те отказываются, то их просят выйти, сложив руки за спину.Протестующие отметили, что выступают против контракта с Тель-Авивом уже три года, но руководство игнорирует их мнение. Речь идет о проекте Nimbus, в рамках которого Google предоставляет облачные услуги и дата-центры. #trtнарусском #Google #задержание #кампус #забастовка #палестина #израиль #газа #дезинформация #полиция #trtrussian