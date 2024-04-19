Христианская церковь в немецком городе Гейдельберг предлагает богослужения с музыкальным сопровождением песен Тейлор Свифт, что вызвало значительный интерес у прихожан.

12 мая в протестантской церкви Хайлиггейсткирхе в старом центре Гейдельберга, городе на юго-западе Германии, были забронированы 423 места для первого богослужения в сопровождении песен Свифт. Это побудило руководство церкви организовать дополнительную дневную службу.

Вход на мероприятие свободный, однако для посещения необходимо предварительно забронировать места.

«Я очень ошеломлен и удивлен. Я не ожидал такого отклика. Мы сознательно хотим охватить другую аудиторию, особенно молодежь», — заявил пастор Винченко Петракка.

В рамках богослужений будет представлено живое исполнение музыки Тейлор Свифт в исполнении Тины Вихманн, музыкального преподавателя в Гейдельбергском университете церковной музыки. Планируется, что Вихманн исполнит около шести песен знаменитой поп-звезды.

Хайлиггейсткирхе использует поп-музыку в своих службах с 2015 года. Во время предыдущих богослужений исполнялись произведения The Beatles, Леонарда Коэна, Queen, Мадонны и Майкла Джексона.

Пастор отметил, что церковные службы под музыку Тейлор Свифт будут сосредоточены на взаимоотношениях между религией и политикой.

«Сейчас она самый влиятельный поп-музыкант на планете. Считается, что она будет очень влиятельной на осенних выборах в США», — отметил Петракка.

По его словам, 600-летняя готическая церковь Хайлиггейсткирхе является самой большой церковью в Гейдельберге и его окрестностях.