Израильтяне требуют у военных заключить соглашение с ХАМАС

Сотни израильтян провели акцию протеста возле Министерства обороны в Тель-Авиве, требуют от военных немедленно заключить соглашение с ХАМАС об обмене пленными. Члены палестинского движения до сих пор удерживают 133 заложника. Ожидается, что сегодня вечером израильские военные обсудят возможное соглашение о прекращении огня и обмене пленными. #trtнарусском #израиль #протест #митинг #израильтяне #евреи #нетаньяху #палестина #тельавив #военные #хамас #соглашение #заложники #trtrussian