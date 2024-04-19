ПОЛИТИКА
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Израильтяне требуют у военных заключить соглашение с ХАМАС
Сотни израильтян провели акцию протеста возле Министерства обороны в Тель-Авиве, требуют от военных немедленно заключить соглашение с ХАМАС об обмене пленными. Члены палестинского движения до сих пор удерживают 133 заложника. Ожидается, что сегодня вечером израильские военные обсудят возможное соглашение о прекращении огня и обмене пленными. #trtнарусском #израиль #протест #митинг #израильтяне #евреи #нетаньяху #палестина #тельавив #военные #хамас #соглашение #заложники #trtrussian
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19 апреля 2024 г.
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