Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы ответил на вопросы прессы. Он обратил внимание на противоречия в заявлениях Израиля и Ирана, подчеркнув их различные подходы к текущей международной напряженности.

«Израиль говорит одно, Иран высказывает другое мнение. Нет признания ответственности, и на самом деле нет здравых объяснений по этому вопросу», — сказал президент Эрдоган.

«Еще более важно, что мы видим, что США в своих последний заявлениях в Совете Безопасности ООН заняли сторону Израиля. В то время как все поддерживают Палестину, США, к сожалению, занимают позицию на стороне Израиля. Мы, впрочем, не ожидали ничего другого», — отметил турецкий лидер.

В дополнение к этому президент Эрдоган анонсировал свои предстоящие визиты и международные встречи. Президент подтвердил, что совершит визит в Ирак, включающий остановки в Багдаде и Эрбиле для обсуждения вопросов с местным руководством и проблем Северного Ирака. «Это будет однодневный визит. Сначала Багдад. После встреч с господином президентом и премьер-министром в Багдаде мы посетим Эрбиль», — отметил он.

Глава государства также выразил интерес к укреплению турецко-германских отношений во время предстоящего визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Турцию. «У нас с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером давняя дружба. Мы обсудим многие политические, военные, экономические и торговые вопросы», — подчеркнул глава государства.

Президент также упомянул о встрече с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и предстоящем визите греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которые будут способствовать дальнейшему развитию региональных отношений.

Глава государства не стал вдаваться в подробности вопросов, которые он собирается обсудить с Ханией. «(Повестку дня) мы оставим между собой и будем действовать соответственно», — заключил Эрдоган.