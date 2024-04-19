Страны «Группы семи» выразили намерение укрепить противовоздушную оборону Украины в свете военной агрессии России. Об этом сообщается в коммюнике министров иностранных дел стран G7 и высшего представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

«Мы выражаем нашу решимость, в частности, в усилении возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы спасти жизни людей и защитить критически важные объекты инфраструктуры. С этой целью мы намерены работать с партнерами», — говорится в заявлении.

В сообщении глав МИД стран G7 и главы дипломатии ЕС была осуждена агрессивная война России против Украины, а также подтверждена решимость поддерживать демократическую Украину в ее стремлении защищать свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

«Мы требуем от России немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы и технику с международно-признанной территории Украины. Россия может прекратить эту войну уже сегодня», — подчеркнули дипломаты.

Представители G7 призвали все страны отказаться от поддержки и оправдания попыток России захватывать территорию силой. Также было заявлено, что так называемые «референдумы» или «выборы», проводимые РФ на оккупированных территориях Украины, и их результаты никогда не будут признаны легитимными.

«Мы будем продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтверждаем нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины. Мы усиливаем нашу помощь Украине в области обороны и безопасности и увеличиваем наши возможности производства и поставок», — говорится в коммюнике.

Министры обещали продолжать предоставлять Украине военную, финансовую, политическую, гуманитарную и экономическую поддержку, а также помогать в восстановлении критически важной энергетической и экологической инфраструктуры.