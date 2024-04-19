Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали 19 апреля соглашение о дальнейшем укреплении и расширении союзнических отношений между двумя государствами. Церемония прошла после заседания Высшего межгосударственного совета в Акорде, в котором участвовали главы обеих стран.

«Сегодня мы подписываем исторический документ — Договор об углублении и расширении союзнических отношений, который придаст новый импульс развитию казахско-кыргызских связей. Народная мудрость гласит: «Қырғыз бен қазақтай бір-біріне жақын халық жоқ» («Нет более близких народов, чем кыргызы и казахи» — прим.ред.), — заявил казахский лидер.

Токаев также отметил, что стороны намерены увеличить взаимный товарооборот до $2 млрд с уровня в $1,5 млрд, достигнутого в 2023 году.

Садыр Жапаров подчеркнул отсутствие политических и региональных разногласий между Казахстаном и Кыргызстаном.

«Казахстан — наш близкий сосед, братская страна и один из основных торговых партнеров. Казахстан — приоритет в нашей внешней политике», — подчеркнул кыргызский лидер.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон также подписали Договор о союзнических отношениях.

На встрече глав государств было отмечено, что подписание соглашения о союзнических отношениях символизирует переход на новый уровень в отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном.

«За последние годы в результате активного диалога на высшем уровне в духе взаимного доверия и поддержки дружественные отношения между странами поднялись на беспрецедентно высокий уровень. Для реализации подписываемого сегодня исторического Договора о союзнических отношениях нужно повысить эффективность контактов на всех уровнях — это парламенты, правительства, внешнеполитические ведомства, министерства и регионы», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В своем выступлении перед СМИ, Мирзиёев подчеркнул, что Таджикистан является для Узбекистана «самым близким, надежным и проверенным веками стратегическим партнером».

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение высоким уровнем политических связей с Узбекистаном, а также развитием и расширением сотрудничества в областях торговли, экономики, культуры и безопасности.

«Уверен, что договор будет содействовать более широкому раскрытию потенциала нашего взаимодействия. Этот документ также станет важным фактором укрепления мира и стабильности в нашем регионе — Центральной Азии», — сказал Рахмон.

В ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан было подписано 28 документов.