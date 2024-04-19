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Блинкен пристыдил Си
Глава американской дипломатии Энтони Блинкен раскритиковал китайскую поддержку российского ВПК
Блинкен пристыдил Си
Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G7 в Италии / Photo: Reuters
19 апреля 2024 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу подверг критике поддержку российской оборонной промышленности со стороны Китая. Пекин, по его словам, вносит основной вклад в вооружение Москвы, поставляя критически важные оружейные компоненты. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран G7 в Италии.

По его словам, это подпитывает «крупнейшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны». Блинкен сказал, что Вашингтон ясно дал понять Пекину и другим, что они не должны помогать РФ в военных действиях в Украине.

«Когда речь заходит об оборонно-промышленной базе России, то в данный момент основной вклад в нее вносит Китай. Мы видим, как Китай делится станками, полупроводниками, другими товарами двойного назначения, которые помогли России восстановить военно-промышленную базу», — сказал госсекретарь США.

«Китай не может усидеть на двух стульях. <…> Иметь позитивные, дружеские отношения со странами Европы и в то же время подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности», — сказал Блинкен.

Глава МИД Германии Анналена Баербок присоединилась к опасениям Блинкена.

«Если Китай открыто стремится к более тесному партнерству с РФ, которая ведет беззаконную войну против Украины, <…>для нас это неприемлемо», — сказала Баербок после встречи с коллегами по G7.

Президент США Джо Байден поднимал эту тему в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в начале апреля, после чего американские чиновники сообщили, что Блинкен отправится в Китай в ближайшие недели. Подробности поездки Блинкена пока не сообщались.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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