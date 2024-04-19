На предвыборном мероприятии в Филадельфии в четверг пятнадцать членов известной политической династии Кеннеди выразили поддержку президенту Джо Байдену. Некоторые из них выступили на сцене вместе с ним, отказавшись поддержать своего родственника – независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего.

В ноябре Байден снова столкнется с Дональдом Трампом, как и в 2020 году. Однако представители обеих партий обеспокоены вероятностью, что кандидатура Кеннеди, известного противника вакцинации и сторонника теорий заговора, может повлиять на шансы любой из сторон.

Роберта Кеннеди-младший, сын убитого сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, изначально был известен как юрист по экологическому праву, но затем присоединился к движению «антиваксеров». По последнему опросу Ipsos его поддерживают 15% зарегистрированных избирателей, в то время как у Байдена 39%, а у Трампа 38%.

«Я могу только представить, как откровенная ложь и поведение Дональда Трампа ужаснули бы моего отца Роберта Кеннеди», - сказала на предвыборном мероприятии Байдена младшая сестра Роберта Кеннеди-младшего Керри Кеннеди, назвав Трампа самым «антидемократичным президентом за всю историю».

Она подчеркнула, что она и ее семья присутствовали на мероприятии, потому что испытывают чувство ответственности и желают сделать все возможное для поддержки кампании Джо Байдена.

«Папа выступал за равноправие, права человека и свободу от нужды и страха. Так же, как это делает и президент Байден сегодня. Голос за Джо Байдена — это голос за нашу демократию и нашу порядочность», - заявила Керри.

Мероприятие, которое прошло в четверг, состоялось в рамках поездки Байдена по Пенсильвании, критически важному штату для его переизбрания. Для победы в штате Байдену необходима сильная поддержка афроамериканского сообщества Филадельфии, а семья Кеннеди, благодаря своей борьбе за гражданские права, традиционно пользуется уважением сторонников демократов.