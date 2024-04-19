Два 16-летних школьника были задержаны в Самарской области РФ сотрудниками ФСБ и военной контрразведки. Они пытались поджечь вертолет на военном аэродроме Кряж. Об этом написал в своем телеграм-канале российский депутат Александр Хинштейн.

«Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона», — пишет Хинштейн.

Он сообщил также, что подростки сознались в попытке поджога, а также якобы признались, что действовали «по заданию украинских спецслужб». Он добавил, что школьники причастны к другим диверсиям на территории области.

Украинская военная разведка (ГУР) 17 апреля опубликовало сообщение, что на аэродроме Кряж в Самарской области был уничтожен вертолет Ми-8. По словам украинского ведомства, вертолет использовался для перевозки военнослужащих и вооружений, задействованных в боевых действиях в Украине. Сам российский депутат утверждает при этом, что попытка поджога Ми-8 не состоялась.

Сообщается, что на подростков заведено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт». Им также вменяются поджог вышки мобильной связи в городе Тольятти и ряда объектов железнодорожной инфраструктуры.