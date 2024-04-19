В пятницу французская полиция задержала мужчину, который угрожал осуществить взрыв в иранском консульстве в Париже. При обыске оказалось, что у него не было взрывчатых веществ. Согласно сообщению полиции, примерно в 11 утра местного времени мужчина вошел в здание консульства, держа в руках предметы, похожие на гранату и пояс смертника.

Полиция немедленно оцепила район.

После выхода из консульства мужчина был немедленно арестован. Как сообщает телеканал BFM, он нес с собой муляжи гранат. Этот же человек, по данным полиции, проходил подозреваемым в попытке поджога возле иранского консульства в сентябре прошлого года.

По информации газеты Le Parisien, мужчина вел себя провокационно, волок флаги по полу консульства и кричал о желании отомстить за смерть своего брата. Связь данного инцидента с текущим напряжением между Ираном и Израилем остается неясной.

Посольство США в Париже призвало американских граждан избегать района инцидента, присоединившись к предостережениям французской полиции.

Инцидент произошел на фоне нового витка напряженности между Израилем и Ираном, в ходе которого в Исфахане раздались взрывы. СМИ сообщили, что взрывы были делом рук израильской стороны. Тем временем Тегеран занизил значимость инцидента в попытке избежать регионального конфликта. Тем самым Иран дал понять, что не планирует ответных действий.