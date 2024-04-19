Баку и Ереван договорились о мирном выводе армянских военных из четырех сел Газахского района и передаче населенных пунктов Азербайджану. Это произошло в пятницу на совместной встрече представителей, посвященной делимитации государственной границы между двумя странами.

Это уже восьмая встреча по делмитации границ между Азербайджаном и Арменией. Под контроль Баку были переданы села Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Стороны представляли вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и его армянский коллега Мгер Григорян. Кроме того произошло предварительное согласование границ между этими азербайджанскими населенными пунктами и прилегающими к ним селами, находящимися под контролем Еревана.

Границы были приведены в соответствие с межреспубликанской границей «существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада», говорится в подписанном документе.

Стороны условились опираться на Алма-Атинское соглашение 1991 года. Стороны договорились продолжать усилия по взаимному урегулированию вопросов о делимитации совместных границ, в том числе в отношении анклавов и эксклавов.