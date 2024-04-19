ТУРЦИЯ
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Первая леди за сохранение и приумножение медицинского наследия
Первая леди Турции выступила на собрании ВОЗ по развитию традиционной и дополнительной медицины, призвав сохранить богатое медицинское наследие страны
Первая леди за сохранение и приумножение медицинского наследия
Эмине Эрдоган на собрании ВОЗ / Фото: соцсети первой леди / Others
19 апреля 2024 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган приняла участие в 15-й ежегодной встрече «Сети сотрудничества ВОЗ и регулирующих органов по травяным лекарственным средствам (IRCH)» и семинаре «Руководство и стратегия развития практики традиционной и комплементарной медицины», организованных Министерством здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в одном из отелей Стамбула.

«Я испытываю огромное удовлетворение от встречи с уважаемыми учеными из национальных и международных организаций», — заявила она, отметив, что ВОЗ «поощряет включение практики традиционной и дополнительной медицины (GETAT) в системы здравоохранения стран».

Эмине Эрдоган подчеркнула: «В нашей стране с 2012 года по сегодняшний день также были предприняты очень важные шаги в направлении практики традиционной и дополнительной медицины и эта работа продолжается».

По ее словам, необходимо «рассматривать сохранение богатого медицинского наследия, которое досталось нам, как национальная и моральная ответственность».

«Я уверена, что передача лечебной традиции, зародившейся на анатолийских землях, будущим поколениям с использованием достижений современной науки станет уникальным вкладом в человеческую жизнь», — добавила первая леди Турции.

Она выразила надежду, что семинар, организованный под эгидой Турции в Стамбуле для понимания универсального языка этой древней медицины и передачи его будущему, послужит благим целям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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