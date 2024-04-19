В оккупированном РФ Луганске в результате ракетного удара погиб командир 59-й бригады российской армии Павел Кротопов. О гибели высокопоставленного офицера РФ сообщили российские СМИ. Сообщается также, что помимо Кропотова были убиты и другие офицеры.

«Полковник Павел Кропотов погиб 13 апреля в Луганске в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Он был командиром войсковой части 28331», — сообщает российское информагентство URA со ссылкой на источники.

Российское Министерство обороны пока не ответило на запрос СМИ о комментарии.

Российские СМИ также сообщили со ссылкой на очевидцев, что взрыву, приведшему к гибели офицеров, предшествовали звуки, напоминающие движение крылатых ракет. Источники, на которые ссылаются российские СМИ, сообщили, что удар был нанесен британскими ракетами Strom Shadow.