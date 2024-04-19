ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Убит российский полковник
В Луганске в результате предположительного удара британской ракетой Storm Shadow погиб полковник ВС РФ. Также сообщается о гибели и других офицеров, их имена СМИ не упоминают
Убит российский полковник
В Луганске в результате предположительного удара британской ракетой Storm Shadow погиб полковник ВС РФ / Photo: Reuters
19 апреля 2024 г.

В оккупированном РФ Луганске в результате ракетного удара погиб командир 59-й бригады российской армии Павел Кротопов. О гибели высокопоставленного офицера РФ сообщили российские СМИ. Сообщается также, что помимо Кропотова были убиты и другие офицеры.

«Полковник Павел Кропотов погиб 13 апреля в Луганске в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Он был командиром войсковой части 28331», — сообщает российское информагентство URA со ссылкой на источники.

Российское Министерство обороны пока не ответило на запрос СМИ о комментарии.

Российские СМИ также сообщили со ссылкой на очевидцев, что взрыву, приведшему к гибели офицеров, предшествовали звуки, напоминающие движение крылатых ракет. Источники, на которые ссылаются российские СМИ, сообщили, что удар был нанесен британскими ракетами Strom Shadow.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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