Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в пятницу призвал Евроcоюз помочь его стране остановить поток мигрантов из России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с Опро отправились на финско-российскую границу в Лаппеенранту, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Финляндия закрыла свою восточную границу протяженностью около 1340 км в середине декабря после того, как с августа 2023 года около тысячи мигрантов попытались проникнуть в страну без визы через границу с РФ. Большинство из них были выходцами с Ближнего Востока и Африки. Хельсинки обвинил Кремль в использовании миграции в качестве оружия.

Орпо сказал, что Финляндия готовит новое законодательство для борьбы с нелегальной миграцией, но отметил, что ждет от ЕС вспомогательных мер. Финляндия разрабатывает закон, который позволил бы пограничникам блокировать лиц, которые ищут убежища, прибывая в страну из России.

«Теперь Путин сосредоточился на Финляндии, и это, несомненно, ответ на вашу твердую поддержку Украины и вступление в НАТО», - сказала Фон дер Ляйен журналистам, добавив, что РФ и ее союзники используют мигрантов, чтобы «проверить нашу обороноспособность и попытаться дестабилизировать нас».

Россия пригрозила «контрмерами» после того, как Финляндия присоединилась к НАТО в апреле прошлого года, отступив от политики нейтралитета, которая длилась десятилетиями. Страна вступила в альянс после начала войны в Украине в феврале 2022 года.

Хельсинки закрыл восемь из девяти КПП на границе с Россией. Единственный, который остался открытым, предназначен для железнодорожного транспорта, преимущественно, грузового.

Фон дер Ляйен сказала также, что Еврокомиссия тесно сотрудничает со странами происхождения мигрантов, чтобы урегулировать ситуацию. При этом, по ее словам, любые меры должны соблюдать баланс между защитой границ и международными обязательствами.

Миграционный кризис в Финляндии разразился почти три года спустя после того, как Беларусь разрешила мигрантам прилетать в свою страну, а затем отправляться на границы с соседними Польшей, Литвой и Латвией. Эта ситуация вызвала тогда серьезное ухудшение отношений между ЕС и Минском.