ПОЛИТИКА
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Развивать свое, не притесняя чужое
Новый закон «О масс-медиа» в Казахстане призван постепенно увеличить долю казахоязычного контента
Развивать свое, не притесняя чужое
Касым-Жомарт Токаев / Photo: Reuters
19 апреля 2024 г.

С 2025 года теле- и радиопрограмм на казахском языке должно быть не меньше 55% от их общего объема, с 2027 года – 60%. Ретрансляция же иностранных каналов в еженедельном объеме вещания сократится с 20% до 10%. Соответствующее требование вводится законом «О масс-медиа», который был принят парламентом Казахстана в среду.

Министерство иностранных дел получит право отказывать в аккредитации иностранным журналистам «в случае угрозы национальной безопасности Республики Казахстан».

Ранее, в октябре 2023 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить долю транслируемого контента на государственном языке в сферах образования, медиа и технологий.

«Дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач государственной политики», - заявили в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев отметил важность создания детских анимационных фильмов, расширения выпуска кинопродукции и научно-познавательной литературы, а также открытия образовательных каналов в социальных сетях.

При этом президент Казахстана каждый раз отмечает, что развитие казахского языка должно быть «благоразумным» и «поступательным», без дискриминации других языков. Год назад Токаев заявил о недопустимости притеснения людей, не владеющих казахским.

«Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу», — заявил он тогда, добавив, что при этом изучение государственного языка «должно стать повседневной нормой».

На днях президент Токаев выступил в защиту русского языка, призвав граждан проникнуться «духом инклюзивности и понимания», а не поддаваться искушению разжигать «ненужную истерию» вокруг русского языка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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