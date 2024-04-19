Как менялась карта боев в Украине после начала войны Израиля в Газе?

Начало израильской агрессии в Газе совпало со значительными изменениями динамики на российско-украинском фронте, причем не в пользу Киева. Регулярная военная помощь от западных союзников фактически перестала поступать в страну. TRT на русском изучил, как менялась интерактивная карта боев в Украине после 7 октября. #trtнарусском #украина #палестина #израиль #россия #иран #газа #война #агрессия #фронт #атака #бой #политика #новости #помощь #военные #армия #оружие #киев #москва #trtrussian