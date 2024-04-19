В пятницу США ввели санкции против Бенци Гопштейна, поселенца-экстремиста, основателя и лидера организации «Лехава». Эта экстремистская группа известна практикой насильственных акций в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу. О внесении Гопштейна в санкционный список сообщается в заявлении Госдепартамента. Гопштейн является также доверенным лицом министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, известного своими ультраправыми взглядами.

«Под руководством Гопштейна «Лехава» и ее члены участвовали в актах или угрозах насилия против палестинцев, часто выбирая в качестве мишени чувствительные или нестабильные районы», - говорится в заявлении Государственного департамента США.

Также сообщается, что Минфин США включил в санкционный список две новые организации - фонд «Гора Хеврон» (Mount Hebron Fund) и «Шлом Асирайх» (Shlom Asiraich). Ведомство обвиняет их в нарушении американских санкций, наложенных в отношении двух других поселенцев.

Фонд «Гора Хеврон» организовал кампанию по сбору средств от имени Йинона Леви, против которого 1 февраля были введены санкции. Организация собрала для него сумму, эквивалентную 140 тыс. долларов. «Шлом Асирайх», организация, предоставлявшая юридические услуги начальнику штаба Бен-Гвира, собрала 31 тыс. долларов для Давида Чая Часдая. Последний попал под санкции 1 февраля в связи с совершением насилия на оккупированном Западном берегу.

«Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия на Западном берегу в последние дни и призываем Израиль принять все меры для предотвращения нападений экстремистски настроенных поселенцев и привлечь виновных к ответственности», - говорится также в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Евросоюз также объявил о санкциях против ряда экстремистских организаций, включая «Лехаву», а также других поселенцев, совершавших нападения на палестинцев.

Израильский министр Бен-Гвир заявил, что санкции США и ЕС против «Лехавы» и поселенцев — «часть кровавой клеветы антисемитских элементов, ненавидящих Израиль».