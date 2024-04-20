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Взрыв на военной базе в Ираке
На юге от Багдада произошел взрыв на базе шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». В результате атаки один человек погиб, восемь получили ранения.
Взрыв на военной базе в Ираке
Фото: Reuters / Others
20 апреля 2024 г.

Взрыв произошел на военной базе сил шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке. Инцидент имел место к югу от Багдада, на базе Калсу, где расположена штаб-квартира группировки, сообщают Reuters и Al Jazeera.

Источники в службах безопасности утверждают, что взрыв был результатом авиаудара, нанесенного ближе к полуночи. Несмотря на различные сообщения о числе жертв и пострадавших, официальный представитель МВД подтвердил AFP гибель одного человека и восемь раненых среди военнослужащих.

Сразу после взрыва на базе начался пожар, который повредил вооружения, военную технику и транспортные средства. Один из военных чиновников подтвердил, что взрывы произошли на складах с оборудованием.

Центральное командование ВС США опровергло информацию о том, что за авиаударами могли стоять американские силы. «Нам известны сообщения о том, что США сегодня нанесли авиаудары по Ираку. Эти сообщения не соответствуют действительности. США сегодня не наносили авиаудары по Ираку», — заявили в командовании.

ИСТОЧНИК:Reuters
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