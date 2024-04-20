В Стамбуле состоялась встреча первых леди Турции и Нигерии – Эмине Эрдоган и Олуреми Тинубу. Встреча прошла во дворце Вахдеттин, куда Олуреми Тинубу прибыла по приглашению первой леди Турции. О подробностях встречи рассказывает пресс-служба президента Турции.

Эмине Эрдоган выразила гостям благодарность за приезд и поздравила нигерийского президента Болу Ахмеда Тинубу и его жену со вступлением в должность год назад.

В ходе встречи Эмине Эрдоган отметила богатые культурные и человеческие ресурсы Нигерии, подчеркнув роль страны как важного партнера Турции. Она выразила уверенность в укреплении отношений между странами во время президентства Тинубу.

Эмине Эрдоган подчеркнула значимость тесных связей Турции с африканскими странами, а также обязательство Турции поддерживать Африку. Она рассказала о «Доме африканских ремесел и культуры», где реализуется продукция африканских женщин для поддержки их самодостаточности.

Олуреми Тинубу выразила благодарность за поддержку Африки со стороны Эмине Эрдоган и рассказала, что Нигерия обладает значительным культурным богатством с сотнями различных этнических групп и языков в стране. Она также выразила удовлетворение возможностью продвигать эту культуру через проект «Дом африканских ремесел и культуры».

В заключение на встрече обсуждались вопросы укрепления положения женщин и молодежи и возможности сотрудничества в этих направлениях.

Олуреми Тинубу поделилась информацией о различных инициативах по укреплению положения женщин и социальной помощи, которые проводятся в стране. Первая леди Нигерии высоко оценила возможности, которые предоставил стране Институт Юнуса Эмре, открытый Эмине Эрдоган во время ее последнего визита в Нигерию