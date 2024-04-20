Рано утром в пятницу Израиль ударил по территории Ирана. «Война началась!» — так отреагировали на атаку жители Тегерана в соцсетях. По данным СМИ, целью Тель-Авива стала авиабаза в провинции Исфахан в 441 км от столицы.

Израильские власти напрямую не подтверждают свою причастность к произошедшему. Тем не менее между странами сохраняются напряженные отношения. После израильского авиаудара по консульству Ирана в Дамаске Тегеран грозил уничтожить еврейское посольство в Баку. А в ночь на 14 апреля страна впервые в истории открыто атаковала Израиль, запустив по нему более 300 ракет и беспилотников.

О том, перерастет ли конфликт между странами в полномасштабную войну и почему теперь все внимание необходимо сосредоточить на Рафахе, TRT на русском рассказал востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

— Некоторые эксперты говорили, что Израиль может не предпринимать никаких ответных действий. Для чего нужна эта эскалация?

— Нет, Израиль не мог позволить себе не отвечать на иранскую атаку. Безусловно, израильская территория и раньше подвергалась нападениям со стороны лояльных Ирану группировок, но напрямую Тегеран никогда не нападал.

Очевидно, что Иран не стремился к серьезной эскалации, ему больше нужен был медийный эффект. Показать, что он отомстил за удары по консульству в Дамаске.

Учитывая совершенно незначительный масштаб израильской атаки и ее медийное сопровождение, я бы расценивал эти действия как приглашение к взаимной деэскалации.

— Разве Израилю не выгодна эскалация с Ираном?

— Напротив, Нетаньяху необходимо было обострение ситуации. У него есть множество проблем с тем, как завершить свою операцию в секторе Газа. Одни требуют от него еще больше усилить давление на ХАМАС и палестинцев в секторе Газа, вторые призывают сделать все что угодно для освобождения заложников на любых договоренностях. Плюс на него давит международная общественность, которая призывает прекратить убийства мирных жителей.

По этой причине Нетаньяху пытался спровоцировать Иран не на показательные удары, а более реальные действия, которые бы привели к серьезному ущербу для самого Израиля. Это могло стать хорошим поводом, чтобы выйти из тупика в Газе.

— Почему в таком случае удары израильтян были в таком ограниченном формате?

— Есть американский фактор. США активно давили на Нетаньяху, чтобы он отказался от реализации планов по расширению напряженности на Ближнем Востоке.

Мы не можем исключать, что между Нетаньяху и администрацией президента США была заключена своего рода сделка: израильтяне не атакуют полномасштабно Иран в обмен на согласие Вашингтона на начало наземной операции израильтян в Рафахе.

На сайте Белого дома уже появилось сообщение, которое вызвало массу домыслов. Оно гласит примерно следующее: США и Израиль согласны с тем, что у них есть общая цель, и она касается поражения ХАМАС в Рафахе.

И поэтому после того, как израильтяне совершили этот удар по иранской территории, я думаю, нужно очень пристально наблюдать за развитием ситуации вокруг Рафаха.

— Какие могут быть последствия этих действий?

— В Рафахе находятся от 1 до 1,5 млн палестинцев. Если израильтяне начнут наземную операцию, то она будет сопровождаться массированными ударами с воздуха. И тогда встанет вопрос: куда эта огромная масса людей будет деваться.

На север они не побегут, потому что израильтяне его полностью уничтожили, и там продолжаются обстрелы. Остается бежать только на Синайский полуостров, в Египет. Да, сейчас сектор Газа отдален от Египта стеной, но израильтяне вполне могут нанести по ней несколько ударов и тем самым стимулировать уход палестинцев из Газы.

Если это произойдет, то кризис выйдет за пределы сектора Газа. Для Египта все это чревато очень серьезными последствиями, потому что страна и так испытывает огромные проблемы с экономикой. Плюс на фоне активности хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе произошло серьезное падение в доходах Суэцкого канала.

И теперь представьте, какую дополнительную нагрузку создаст масса людей, которая потоком хлынет на Синайский полуостров. Пока сложно предсказать, как такой сценарий скажется на Египте как на государстве.

— Будет ли Тегеран отвечать на эти атаки? Насколько серьезными могут быть угрозы ударить по посольству Израиля в Баку?

— Отвечать они на удары не будут. Как я сказал вначале, надо воспринимать ограниченный характер атак как приглашение Израиля к взаимной деэскалации. И я думаю, Иран улавливает это послание.

И, в общем-то, сам Иран крайне не заинтересован большой войне на Ближнем Востоке, в дополнительной эскалации в отношениях с Израилем. Тегеран вполне комфортно себя чувствует в том положении, в каком он находился до всего этого обострения. Я не вижу смысла ему отвечать.

— Существует точка зрения, что Иран упорно пытаются вянуть в большую войну, а он всячески этого сторонится. Если это так, насколько долго он сможет сопротивляться, чтобы этой войны избежать?

— Отличительная черта иранской дипломатии и внешней политики страны в том, что они всегда ходят по краю пропасти, но предпочитают в нее не сваливаться. Они очень аккуратно прощупывают реакцию, грани возможного и сегодня мы наблюдаем именно это.

Удар против иранского консульства в Дамаске, по сути, является очень хорошим поводом для начала войны. Но этого не произошло.

Тегерану попросту не выгодна война. Ему на руку то, как развивается ситуация: Израиль увяз в секторе Газа, израильская экономика и политическая ситуация находится в кризисе.

— Таким образом, прямых боевых действий между Ираном и Израилем не будет, и сейчас самая опасная точка — это Рафах?

— Скорее всего, будут продолжаться израильские удары по иранским военнослужащим, находящимся в Сирии. По проиранским группировкам, в первую очередь по «Хезболле». Но я не вижу признаков для прямого столкновения между Исламской реcпубликой и Тель-Авивом.

На этом фоне Нетаньяху сталкивается с серьезным вызовом. Эскалация на иранском направлении не прошла, заморозить ситуацию в секторе Газа он не может, поскольку тогда возникнут вопросы о том, кто именно виноват в произошедшем 7 октября. В результате он рискует потерять не только пост премьера, но и оказаться за решеткой в ходе будущих расследований.

Поэтому он идет по пути эскалации и здесь мы возвращаемся опять к Рафаху. Других путей для повышения ставок у Нетаньяху пока нет.