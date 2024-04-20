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Пашинян объявил, когда силы РФ покинут Армению
Российские пограничники покинут Тавуш, как только будет проведена делимитация границ с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян объявил, когда силы РФ покинут Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Photo: Reuters
20 апреля 2024 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после проведения делимитации и последующей демаркации границ Армении и Азербайджана.

«Российские посты там появились по одной причине. То, что происходит сейчас, — это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница — это знак мира. Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом и смогут самостоятельно охранять границу», — заявил Пашинян.

Ранее Баку и Ереван договорились о мирном выводе армянских военных из четырех сел Газахского района и передаче населенных пунктов Азербайджану. Это произошло в пятницу на совместной встрече представителей, посвященной делимитации государственной границы между двумя странами.

Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Стороны условились опираться на Алма-Атинское соглашение 1991 года.

Стороны договорились продолжать усилия по взаимному урегулированию вопросов о делимитации совместных границ, в том числе в отношении анклавов и эксклавов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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