В Нью-Йорке перед зданием суда, где ведется процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа, днем в пятницу мужчина совершил акт самосожжения. По словам очевидцев, он разбросал разноцветные листовки конспирологического содержания, а затем облил себя горючей жидкостью и поджег.

Полиция быстро потушила огонь с помощью огнетушителей, и пострадавшего с обширными ожогами доставили в ближайшую больницу, где он вскоре скончался.

Позже руководители нью-йоркской полиции провели краткую пресс-конференцию и сообщили, что погибшего звали Максвелл Азарелло. Мужчина родился в 1987 году и проживал в городе Сент-Огастин, штат Флорида. По всей видимости, он прибыл в Нью-Йорк после 13 апреля. Полиция уточнила, что горючая жидкость, которой он облил себя, была чистящим средством на спиртовой основе.

Официальные лица считают маловероятным, что Максвелл Азарелло пытался напасть на кого-то. Основанием для такого вывода стали его публикации в социальных сетях и содержание брошюр, которые он разбросал перед тем, как поджечь себя. Кроме того, он вел записи в интернете о своих планах.

В Нью-Йорке продолжается судебный процесс против бывшего президента США Дональда Трампа, связанный с выплатой 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниелс. Трамп обвиняется в том, что пытался скрыть данную выплату, произведенную в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он в итоге одержал победу.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что действия Трампа по сокрытию выплаты 130 тыс. долларов Сторми Дэниелс могут квалифицироваться как подлог или фальсификация финансовых документов, что является уголовным преступлением.

Бывшему президенту США предъявлены 34 обвинения в мошенничестве. Трамп категорически отрицает какие-либо правонарушения и связь со Сторми Дэниелс.