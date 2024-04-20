Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил о планах его страны разработать систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу», которая будет направлена на защиту страны от возможных угроз с воздуха.

Комментируя недавнее применение Израилем системы противоракетной обороны «Железный купол» для отражения массированной атаки иранских беспилотников и ракет, Дендиас заявил: «Нация должна иметь возможность защищать себя».

«Изучая конфликт в Украине, мы пришли к выводу, что необходимо построить купол противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам», – отметил греческий министр.

Дендиас признал, что создание подобной инфраструктуры потребует много времени, отметив, что в рамках планов до 2030 года уже запланированы бюджетные ассигнования на эту цель.

В начале апреля Дендиас озвучил планы по модернизации структуры Вооруженных сил Греции, а также выразил намерение обновить флот истребителей.

«Наша цель состоит в том, чтобы к 2030 году ВВС Греции имели на вооружении 200 современных самолетов 4,5 и 5-го поколений, постепенно отказываясь от самолетов 3-го и 4-го поколений», – заявил Дендиас.

Представляя план модернизации Вооруженных сил Греции, министр подчеркнул необходимость укрепления военно-морского флота.

«Наша цель – укрепить собственную оборонную промышленность и продвинуться в производстве передовых средств поражения. Мы стремимся создать новую реальность для греческих вооруженных сил», – добавил министр.