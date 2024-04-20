В Бишкеке состоялось 11-е заседание комиссии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) по экономическому сотрудничеству на тему «Торговые представительства государств-членов ТюркПА: укрепление национальной экономики и вклад в совместное экономическое сотрудничество».

В работе заседания участвовали парламентские делегации из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, которые в своих выступлениях выразили слова поддержки народу Казахстана в связи с масштабными наводнениями.

Генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр отметил, что экономическая интеграция играет важную роль в мире, способствуя развитию экономического взаимодействия между странами. Он также подчеркнул важность вопросов гармонизации законодательства и разработки модельных законов в этом контексте.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Куаныш Еликбаев кратко остановился на разработанном проекте модельного закона «О безопасности и основах качества выпускаемой в обращение продукции». Этот закон направлен на устранение технических барьеров в торговле и развитие экспорта в регионе ТюркПА.

На заседании участники встречи утвердили тему 12-го заседания комиссии ТюркПА по экономическому сотрудничеству «Энергетическая безопасность как фактор устойчивого экономического развития», которое состоится в Турции в 2025 году. Кроме того, члены комиссии приняли решение о разработке проектов модельных законов «О чистой энергии в экономической деятельности» и «О цифровизации в области транспорта, границ и таможенных процедур».

Парламентская ассамблея тюркоязычных стран была создана 21 ноября 2008 года в Стамбуле в соответствии с соглашением, подписанным председателями парламентов Кыргызстана, Азербайджана, Турции и Казахстана.