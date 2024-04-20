ТУРЦИЯ
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Встреча президента Турции с лидером ХАМАС
Глава Турции обсудил с лидером ХАМАС израильские атаки на Газу, необходимость гуманитарной помощи и усилия по достижению мира. Президент Эрдоган выразил соболезнования Хание по поводу смерти членов семьи
Встреча президента Турции с лидером ХАМАС
Исмаил Хания и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Администрация президента / Others
20 апреля 2024 г.

В стамбульской резиденции Долмабахче состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Основные темы переговоров касались израильских нападений на палестинские территории, в особенности в секторе Газа, и обеспечения гуманитарной помощи для эксклава. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Президент Эрдоган подчеркнул важность международного внимания к ситуации в Палестине и необходимость немедленного прекращения огня. Он выразил убежденность, что Израиль в будущем заплатит за свои действия и подчеркнул продолжение Турцией усилий по информированию о ситуации в Газе на международных площадках.

Также обсуждалось создание независимого палестинского государства как ключ к достижению мирного урегулирования в регионе. Президент Эрдоган указал на необходимость палестинского единства в борьбе против Израиля и важность противодействия дезинформации.

В ходе встречи глава государства подтвердил, что с целью хотя бы немного облегчить страдания палестинцев Турция отправила более 45 тыс. тонн гуманитарной помощи в Газу и ввела экспортные ограничения против Израиля.

Президент также выразил соболезнования Хание в связи с гибелью его родных в результате израильского нападения. Коснувшись напряженности между Израилем и Ираном, турецкий лидер подчеркнул важность недопущения рассеивания критического отношения на Западе к атакам Израиля в Газе.

На встрече с президентом Эрдоганом присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун, главный советник президента по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч и главный советник президента Сефер Туран.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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