В стамбульской резиденции Долмабахче состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Основные темы переговоров касались израильских нападений на палестинские территории, в особенности в секторе Газа, и обеспечения гуманитарной помощи для эксклава. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Президент Эрдоган подчеркнул важность международного внимания к ситуации в Палестине и необходимость немедленного прекращения огня. Он выразил убежденность, что Израиль в будущем заплатит за свои действия и подчеркнул продолжение Турцией усилий по информированию о ситуации в Газе на международных площадках.

Также обсуждалось создание независимого палестинского государства как ключ к достижению мирного урегулирования в регионе. Президент Эрдоган указал на необходимость палестинского единства в борьбе против Израиля и важность противодействия дезинформации.

В ходе встречи глава государства подтвердил, что с целью хотя бы немного облегчить страдания палестинцев Турция отправила более 45 тыс. тонн гуманитарной помощи в Газу и ввела экспортные ограничения против Израиля.

Президент также выразил соболезнования Хание в связи с гибелью его родных в результате израильского нападения. Коснувшись напряженности между Израилем и Ираном, турецкий лидер подчеркнул важность недопущения рассеивания критического отношения на Западе к атакам Израиля в Газе.

На встрече с президентом Эрдоганом присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун, главный советник президента по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч и главный советник президента Сефер Туран.