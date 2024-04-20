Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 19 апреля заявила, что Белый дом ожидает начала поставок американской военной помощи Украине «сразу же» после того, как соответствующее дополнительное финансирование будет одобрено Конгрессом США.

Карин Жан-Пьер напомнила, что администрация Джо Байдена уже неоднократно выражала необходимость скорого принятия соответствующих мер со стороны законодателей.

«Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории из-за бездействия Конгресса. Но мы очень благодарны, что Конгресс движется вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы это (пакет помощи. – Ред.) был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь», – заявила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома напомнила, что цель Путина в Украине заключается в «захвате ее суверенной территории».

«И мы не можем этого допустить. Мы знаем, что происходит, когда не останавливают тирана и диктатора. И мы не можем позволить, чтобы история повторилась снова», – подчеркнула Жан-Пьер.

Нижняя палата Конгресса провела в пятницу процедурное голосование за законопроекты о помощи союзникам США, в том числе Украине. Это позволит Палате представителей рассмотреть эти законопроекты в субботу, 20 апреля. 316 конгрессменов проголосовали «за», а 94 — «против». Таким образом, решение о рассмотрении долгожданной законодательной инициативы было одобрено простым большинством в 218 голосов.

После одобрения законодательных инициатив в субботу их планируется объединить в единый пакет и отправить на голосование в Сенат, верхнюю палату Конгресса. Окончательное утверждение последует за подписью президента США Джо Байдена.