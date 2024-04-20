В субботу утром Украина осуществила крупную атаку на восемь российских регионов с использованием десятков ударных беспилотников дальнего действия. В результате атаки был подожжен склад топлива, а также нанесены удары по трем электроподстанциям. Министерство обороны РФ подтвердило факт ночной атаки.

По данным Минобороны, 26 дронов были сбиты над Белгородской областью, десять – над Брянской, восемь – над Курской, два – над Тульской и по одному – над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

В селе Пороз Белгородской области в результате сброса двух взрывных устройств с беспилотников загорелся частный жилой дом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из-за падения сбитого беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. По его данным, над областью было сбито шесть беспилотников, что на четыре меньше, чем сообщало Минобороны.

В Калужской области также произошло повреждение энергетической инфраструктуры из-за беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша. Пострадавших, по его словам, нет.

В Смоленской области емкость с горюче-смазочными материалами загорелась из-за обломков сбитого дрона, написал губернатор региона Василий Анохин.

«Сведения по пострадавшим уточняются», – добавил он.

По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, над регионом было сбито пять беспилотников. На три меньше, чем утверждало Минобороны. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Атака ВСУ произошла на фоне ежедневных обстрелов украинской территории ракетами и беспилотниками со стороны России. 17 апреля под удар попал Чернигов. В результате атаки погибли 18 человек, 78 пострадали.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ударов Вооруженных сил РФ повреждены около 20 подстанций и несколько электростанций.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал российские атаки самым масштабным нападением на украинскую энергосистему.