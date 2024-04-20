Сенат США вечером в пятницу проголосовал за возобновление спорной программы наблюдения FISA, едва не допустив истечения срока ее действия. Белый дом заявил, что президент Джо Байден быстро подпишет это решение.

«Демократы и республиканцы объединились и поступили правильно для безопасности нашей страны. Мы все знаем одно: допустить истечения срока действия программы было бы опасно. Это важная часть нашей национальной безопасности – остановить террористические акты, незаконный оборот наркотиков и насильственный крайний экстремизм», — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Программа FISA вызвала критику со стороны законодателей как республиканцев, так и демократов, которые утверждают, что она нарушает конституционное право американцев на неприкосновенность частной жизни. Законопроект трижды блокировался за последние пять месяцев республиканцами Палаты представителей, прежде чем он был принят на прошлой неделе 273 голосами против 147.

Белый дом, руководители разведки и ведущие законодатели Комитета по разведке Палаты представителей заявили, что отказ от повторного разрешения программы может иметь потенциально катастрофические последствия.

Хотя право на неприкосновенность частной жизни закреплено в Конституции США, данные об иностранных гражданах, собранные программой, часто включают в себя общение с американцами и могут быть добыты национальными правоохранительными органами, такими как ФБР, без ордера.

Это вызвало беспокойство как у консервативных республиканцев, так и у крайне левых демократов. Недавние разоблачения того, что ФБР использовало свои полномочия для поиска информации о протестующих Black Lives Matter, спонсорах избирательной кампании в Конгрессе и законодателях США, вызвали дополнительные сомнения в честности программы.