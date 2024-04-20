Сегодня в Палате представителей США пройдут четыре голосования, в том числе по критически важному военному пакету помощи для Украины на сумму 60,8 млрд долларов, от которого будет зависеть ход военного конфликта Украины и России.

Дополнительно будут рассмотрены пакеты помощи Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона, а также смешанный пакет, касающийся TikTok, передачи замороженных российских активов и новых санкций против РФ, Ирана и Китая. В Вашингтоне уже начались дебаты, а голосование ожидается через несколько часов.

Марджори Тейлор Грин, ультраправая республиканка, известная своей антиукраинской позицией, выступила с резкой критикой законопроекта. «Позор американскому правительству», — сказала она и назвала финансирование Украины подходом «Америка последняя».

Она считает, что Украина не заслуживает помощи, так как «даже не является членом НАТО». По ее мнению, США должны тратить деньги на оружие и боеприпасы для себя, а не «отправлять их в иностранные государства».

Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей, поддержал законопроект. «Украинский народ научил нас кое-чему: когда люди верят в свободу и демократию, они могут преодолеть даже самые мощные военные аппараты», — рассказал он. Джеффрис подчеркнул, что США будут поддерживать украинский народ до победы. По его словам, «пропутинские экстремисты» препятствовали национальным интересам безопасности американского народа.

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также выступила в поддержку законопроекта, вспомнив свою поездку на Украину в начале войны. Она также раскритиковала президента РФ Владимира Путина, обвинив его в использовании «изнасилований, похищений и убийств как оружия войны» и предостерегла коллег от поддержки Путина, говоря: «Боюсь, что если вы изберете путь Путина, то запятнаете руки кровью».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что без военной помощи США Украина проиграет войну против РФ.

Напомним, нижняя палата Конгресса провела в пятницу процедурное голосование за законопроекты о помощи союзникам США, в том числе Украине. Это позволит Палате представителей рассмотреть эти законопроекты в субботу, 20 апреля. 316 конгрессменов проголосовали «за», а 94 — «против». Таким образом, решение о рассмотрении законодательной инициативы было одобрено простым большинством в 218 голосов.

После одобрения законодательных инициатив в субботу их планируется объединить в единый пакет и отправить на голосование в Сенат, верхнюю палату Конгресса. Окончательное утверждение последует за подписью президента США Джо Байдена.