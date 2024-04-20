ПОЛИТИКА
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В Кургане из-за паводка уходит под воду церковь
В Кургане в результате паводков уходит под воду Храм Святого Духа. По данным МЧС, в регионе остаются подтопленными больше 2 тыс. частных домов. Курганская область — один из 39 регионов России, где сложилась наиболее сложная ситуация из-за весеннего половодья. В Алтайском крае, Оренбургской и Тюменской областях введен режим ЧС. #trtнарусском #курган #потоп #храм #наводнение #церковь #россия #trtrussian
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20 апреля 2024 г.
Истории
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