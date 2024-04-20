Президент Украины Владимир Зеленский высказал критику в адрес западных союзников за проявление двойных стандартов. Он отметил, что западные страны оказывают поддержку Израилю в обороне от иранских ракет и беспилотников, в то время как Украине не предоставляется такой же уровень помощи в противодействии российским воздушным атакам.

«В чем главный вопрос двойных стандартов. В том, что политика в целом — это двойные стандарты. Поэтому в вопросе защиты Украины больше политики, а в вопросе защиты Израиля была прагматика», — заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что для Украины крайне важна поддержка со стороны западных союзников в контексте обороны от российских воздушных атак.

«Когда мы говорили с первого дня войны: Закройте небо. Защитите, пожалуйста, Украину. Нам говорили мы можем сделать вот так, а иначе мы будем втянуты в войну с Российской Федерацией. Потому что вы не являетесь страной НАТО, а мы являемся страной НАТО. Здесь история абсолютно прагматичная с Израилем. Им нужно было уничтожить все, что летело на голову израильтянам. Молодцы, что уничтожили, и слава Богу. Но тем не менее это и есть двойные стандарты. Все забыли в тот момент, что Израиль не является страной НАТО. Они показали всю мощь союзников», — отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что во время конфликта российские самолеты и ракеты неоднократно нарушали воздушное пространство Польши и Румынии, но на это не было адекватной реакции.

«Самолеты России, и ракеты выпущенные из российских самолетов неоднократно пересекали границу, воздушное пространство Польши, например во время этой войны. И Польши, и Румынии. Извините, но там не было никаких реакций. То есть это говорит о двойных стандартах», — подчеркнул украинский лидер.