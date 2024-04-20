В Нью-Йорке мужчина поджег себя возле суда, где рассматривалось дело Трампа

В Нью-Йорке мужчина поджег себя возле здания суда, где проходил отбор присяжных по уголовному делу бывшего президента США Дональда Трампа. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи, позже он скончался. Сообщается, что, прежде чем поджечь себя, мужчина разбрасывал возле суда листовки с антиправительственными теориями заговора. #trtнарусском #самосожжение #трамп #сша #теориязаговора