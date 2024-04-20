Отчет разведки Министерства обороны Британии отмечает, что Россия потеряла не менее 100 боевых самолетов в ходе войны против Украины.

Согласно данным разведки, одним из таких случаев было сбитие стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 украинской ракетой С-200. Кроме того, отмечается, что ранее самолет-разведчик А-50 был поражен аналогичным оружием над Азовским морем.

Министерство обороны РФ сообщило о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае в минувшую пятницу. Двоим членам экипажа спасти не удалось. Причиной крушения, по данным Минобороны, стала техническая неисправность.

Источник в украинской армии, цитируемый изданием «РБК Украина», утверждает, что крушение Ту-22М3 является результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. По его словам, это первый случай уничтожения стратегического самолета в полете, который выполнял ударные действия против Украины.

Глава европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия потеряла около 10% своих военных самолетов с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По данным Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 347 самолетов и еще 325 вертолетов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только в минувшем феврале Вооруженные силы Украины сбили 15 российских боевых самолетов, отметив, что около половины из них были сбиты в течение одной недели. Он также добавил, что украинские вооруженные силы могут сбить еще больше российской военной авиации, если Украина получит от своих партнеров «соответствующее оружие».