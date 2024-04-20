Палата представителей Конгресса США после длительных месяцев дискуссий одобрила выделение помощи Украине в рамках пакета законопроектов о содействии в области безопасности ряду союзников Вашингтона, включая Израиль и Тайвань, на общую сумму более 95 млрд долларов. «За» проголосовали 311 членов палаты, «против» — 112.

Из этих средств Украине предполагается выделить почти 61 млрд. Эти средства предназначены для обеспечения украинской армии необходимым оружием и другими ресурсами для отражения российской агрессии.

Израилю выделено 26,4 млрд долларов: из них 4 млрд предусмотрены на системы противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида», 1,2 млрд — на систему ПВО Iron Beam.

Прошло более двух месяцев с момента, когда Сенат с демократическим большинством принял аналогичный законопроект. Лидеры США, включая президента Джо Байдена и главного республиканца в Сенате Митча Макконнелла, давно призывали спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести этот документ на голосование.

На этой неделе Джонсон решил проигнорировать угрозы отставки со стороны бескомпромиссных членов незначительного республиканского большинства и выдвинуть пакет на голосование.

Данный пакет из четырех законопроектов также включает помощь в обеспечении безопасности Тайваню и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, а также меры, включающие санкции, угрозу запретить принадлежащее Китаю приложение TikTok и обеспечить потенциальную передачу конфискованных российских активов в Украину.