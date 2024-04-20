ТУРЦИЯ
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Турция отчитала Израиль
МИД Турции резко ответил на оскорбительное сообщение министра иностранных дел Израиля, заявив, что Анкаре нечего стыдиться в отличие от властей, убивших тысячи мирных жителей в Газе
Турция отчитала Израиль
Онджю Кечели / Others
20 апреля 2024 г.

Пресс-секретарь МИД Турции Онджю Кечели выступил с жесткой отповедью на комментарии главы израильского внешнеполитического ведомства, содержавшие оскорбления и клевету в адрес Турции.

«Стыдно должно быть именно израильским властям, которые убили почти 35 тыс. палестинцев, большинство из которых дети и женщины», — написал Кечели в соцсети Х, обвинив членов израильского правительства в безуспешных попытках сменить повестку дня.

Турецкий дипломат подчеркнул, что приоритетом Анкары является прекращение массовых убийств в секторе Газа и установление постоянного мира в регионе путем создания палестинского государства.

«Анкара будет продолжать работать в этом направлении и распространять факты о преступлениях, совершенных Израилем», — заявил Кечели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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