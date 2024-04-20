Пресс-секретарь МИД Турции Онджю Кечели выступил с жесткой отповедью на комментарии главы израильского внешнеполитического ведомства, содержавшие оскорбления и клевету в адрес Турции.

«Стыдно должно быть именно израильским властям, которые убили почти 35 тыс. палестинцев, большинство из которых дети и женщины», — написал Кечели в соцсети Х, обвинив членов израильского правительства в безуспешных попытках сменить повестку дня.

Турецкий дипломат подчеркнул, что приоритетом Анкары является прекращение массовых убийств в секторе Газа и установление постоянного мира в регионе путем создания палестинского государства.

«Анкара будет продолжать работать в этом направлении и распространять факты о преступлениях, совершенных Израилем», — заявил Кечели.